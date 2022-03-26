شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: الهجمات الحوثية غير مقبولة ويجب أن تتوقف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في أنحاء مختلفة من المملكة العربية السعودية ، التي تم اعتراضها وتدميرها بنجاح من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، بيتر ستانو، إن المملكة العربية السعودية استهدفت مرة أخرى بعدة طائرات مسيرة يوم الجمعة.

وأضاف إن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجمات في جدة وأماكن أخرى تبنتها جماعة الحوثي من اليمن. الهجمات على المدن والبنية التحتية المدنية غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

وقال المتحدث الأوروبي في بيان إن الأعمال العدائية الأخيرة تزيد من خطر تصعيد الصراع في اليمن وتقوض الجهود الجارية لإنهاء الحرب.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته جميع الأطراف للمشاركة في المحادثات اليمنية اليمنية ، التي تبدأ يوم الثلاثاء 29 مارس الجاري في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي. مشيرا إلى دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج.