إصابة شيخ عشيرة نتيجة مشاجرة وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "معلومات وردت عن وجود حادث مشاجرة ضمن شارع ابي نؤاس في أحد الفنادق، بين طرفين وتم اصابة المدعو (م.ج) وهو شيخ عشيرة يسكن محافظة كربلاء".

وأشار إلى أن "الشيخ كان متواجداً داخل الفندق لحضور مؤتمر عشائري".



وأوضح المصدر، أن "سبب المشاجرة عشائرية بين المذكور اعلاه واولاد عمه"، مبيناً أن "المصاب طلب الشكوى ضد ٨ اشخاص وهم مقربين منه، فيما تبنى الحادث مركز شرطة السعدون".