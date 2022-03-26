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الرئيس البولندي يستقبل جو بايدن بالقصر الرئاسي في وارسو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

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استقبل الرئيس البولندي اندريه دودا نظيره الأمريكي جو بايدن في القصر الرئاسي بالعاصمة وارسو ظهر اليوم السبت.

 

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي، حيث عزفت فرقة موسيقية عسكرية السلام الوطني للبلدين.

 

ورافق بايدن خلال زيارة القصر الرئاسي البولندي عدد من أعضاء حكومته، وبينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، وحضر مع دودا وزير خارجيته زبيجنيف راو ووزير دفاعه ماريوس بلاستساك.

وعقد الرئيسان جلسة محادثات ثنائية عقب مراسم الاستقبال.

 

وكان بايدن التقى في وقت سابق خلال زيارته لبولندا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع الأوكراني اوليكسي ريسنيكوف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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