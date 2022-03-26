الرئيس السيسي يؤكد مجدداً رفض مصر الإجراءات الأحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مجدداً رفض بلاده لأي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.



وشدد السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي بول كاجامي، اليوم السبت، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة.

وقال السيسي إن التعاون بين دول حوض النيل لابد أن يحقق المصالح المشتركة لجميع الدول، لا أن يحقق مصلحة لدولة على حساب أخرى.

وأضاف السيسي، أنه ناقش اليوم السبت، مع نظيره الرواندي بول كاجامي، وجود فرص عديدة للارتقاء بالتعاون بين البلدين

وأكد الرئيس المصري قوة العلاقات المصرية ـ الرواندية على مختلف الأصعدة.

وأضاف :"اتفقنا خلال المباحثات على تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".