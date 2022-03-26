شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة انفجار شحنة مفرقعات قرب جامع الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة انفجار شحنة مفرقعات بالقرب من جامع الجزائر.

ويظهر الفيديو تصاعد ألسنة النار من الشاحنة وتوالي التفجيرات نتيجة المفرقعات الموجودة داخل الشاحنة.

وحسب إعلام محلي جزائري، تدخل صباح اليوم السبت أفراد الحماية المدنية لوحدة المحمدية بولاية الجزائر العاصمة، من أجل إخماد حريق نشب بإحدى الشاحنات التي كانت تحمل على متنها الألعاب والمفرقعات النارية، حيث طوقت مصالح الأمن الوطني الطريق تحسبا لأي طارئ.

في حين تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومن ثم جرى إعادة فتح الطريق.