شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنشر فيديو لاستسلام وأسر العشرات من جنود الجيش الأوكراني بينهم قيادات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365_ فريق التحرير: نشرت وسائل إعلام روسية، مقطع فيديو عن وزارة الدفاع الروسية، يظهر ما قالت إنهم 61 عسكريا أوكرانيا استسلموا قرب العاصمة كييف. ونقلت وسائل الإعلام عن ” الدفاع الروسية”، أن العسكريين الأوكرانيين استسلموا في منطقة نيكولايفكا، إحدى ضواحي كييف. وأكدت أن نصف العسكريين الذين “استسلموا طواعية” للجيش الروسي، يحملون رتبا عالية في جيش أوكرانيا. وذكرت أن هؤلاء الجنود قرروا إلقاء السلاح، بسبب النقص الحاد في العتاد والذخيرة وحتى الطعام. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه جرى نقل الجنود المستسلمين إلى خارج منطقة القتال، حيث جرى تقديم الرعاية الصحية والطعام لهم. وظهر في الفيديو عشرات الجنود الأوكرانيين، يقفون في طابور وقد تم وضع الأصفاد في أيديهم، كما ظهروا حاملين أكياس يبدو أن بها مواد غذائية.

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