شكرا لقرائتكم خبر عن كوارث خطيرة متوقعة.. إيران تسمم بيئة «الأحواز» عمدا بهذه الخطوات الرهيبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

يسعى نظام الملالي في طهران للاستيلاء على خيرات الأحواز، منذ عقود في تطهير عرقي وممنهج لأهالي الأحواز الذين يعانون من تفشي الأمراض الخطيرة التي سببتها السلطات الإيرانية.

فقد عمد النظام الإيراني بتجفيف وحرق أهوار الأحواز مما تسبب بكارثة بيئية على الأحواز والعراق والمنطقة برمتها، وذلك بتوالي العواصف الترابية بعد أن أصبحت الأرض جافة جدا مثيرة للرمال والأتربة.

الكارثة الحقيقة فيما يحدث، كشفها الناشط الأحوازي محمد مجيد الأحوازي، حيث بين أن أغلب تلك العواصف الترابية سببها يعود إلى تجفيف الأهوار في الأحواز، ورمال وتربة هذه المنطقة ملوثة ومسمومة لأنها كانت “منطقة حرب” بين إيران والعراق لمدة ثمان سنوات.

ونشر الأحوازي على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “توتير” مقطع فيديو مثير، يوضح مدى التغول والتخريب الذي تتعمده السلطات الإيراني في أهوار الأحواز منذ سنوات.