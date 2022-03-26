شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: حققنا الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أعلنت روسيا، اليوم السبت، تحقيقها الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من عمليتها العسكرية في أوكرانيا والتي بدأت منذ أكثر من شهر، مؤكدة أنها تمكنت من تقليص قدرات القوات الأوكرانية.

تأتي هذه الأخبار في غضون إعلان وزير الخارجية الأوكراني، أن عملية التفاوض مع روسيا صعبة للغاية والوفد الأوكراني لم يتنازل عن مطالبه.

وأكد أنه لا يوجد توافق حتى الآن في محادثات السلام، مؤكدًا أنه يجب أن تضمن المفاوضات سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.

فيما كشف مفاوض روسي، أن الطرفين اقتربا من الاتفاق على قضايا ثانوية ،لاقتًا إلى أنه لا تقدم حقيقي في القضايا الرئيسية.

من ناحيته أكد رئيس وفد التفاوض الروسي، أن بلاده مصرة على اتفاقية شاملة مع أوكرانيا وأن الوضع الحالي لا يدعو للتفاؤل، مؤكدًا أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تراوح مكانها بشأن النقاط الرئيسية.