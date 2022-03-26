شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو لانفجار هائل في منشآت وآبار نفط تابعة للحوثيين في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رودا مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصورًا قالوا إنها للحظة وقوع انفجار هائل في آبار ومنشآت نفطية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في الحديدة باليمن.
ويظهر في الفيديو سقوط مقذوف ويتبعه انفجار هائل وتصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير.
وانتشرت الفيديوهات على عدد كبير من الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيما لم يؤكد مصدر مستقل صحة هذه الفيديوهات.
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