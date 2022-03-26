شكرا لقرائتكم خبر عن موت الفجأة يباغت نقيب المحامين في مصر داخل المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين في مصر، أبو بكر ضوة، عن وفاة نقيب المحامين إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

وأفادت الأنباء المتداولة، سقوط النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، البالغ من العمر 84 عاما، مغشيا عليه أثناء تواجده في محكمة جنوب الجيزة للحضور في قضية محامين شمال الجيزة ونقله بسيارة إسعاف الي المستشفى.

وولد عطية، عام 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية في مصر، ويرأس منذ 2020 نقابة المحامين المصرية.