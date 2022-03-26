شكرا لقرائتكم خبر عن موت الفجأة يباغت نقيب المحامين في مصر داخل المحكمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين في مصر، أبو بكر ضوة، عن وفاة نقيب المحامين إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.
وأفادت الأنباء المتداولة، سقوط النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، البالغ من العمر 84 عاما، مغشيا عليه أثناء تواجده في محكمة جنوب الجيزة للحضور في قضية محامين شمال الجيزة ونقله بسيارة إسعاف الي المستشفى.
وولد عطية، عام 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية في مصر، ويرأس منذ 2020 نقابة المحامين المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر موت الفجأة يباغت نقيب المحامين في مصر داخل المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.