شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 128 مهاجرا من قارب مطاطي قبالة الساحل الليبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيراني" الخيرية لإنقاذ المهاجرين ومقرها برلين اليوم السبت، أن سفينة أوشن فايكنج التي تديرها المنظمة، أنقذت 128 مهاجرا من قارب مطاطي مكتظ قبالة الساحل الليبي.

وعثر المنقذون على جثتي شخصين متوفيين. وبسبب الأحوال الجوية غير المستقرة لم يتسن انتشال سوى جثة واحدة.

كان هناك 30 مهاجرا بالفعل على ظهر أوشن فايكنج، كان قد تم انتشالهم في عملية مماثلة أمس الأول الخميس.

كانت السفينة في طريقها إلى صقلية، بحسب ما يمكن رؤيته على خدمة "فيسيل فايندر دوت كوم". والممارسة العادية لسفن الإنقاذ الخاصة هي محاولة إنزال الركاب الذين يتم إنقاذهم على الجزيرة أو البر الرئيسي الإيطالي ولكن غالبا ما يضطرون للانتظار أيام قبل تخصيص ميناء لهم.