آلاف الأشخاص يفرون من منازلهم بعد ثوران بركان في الفيليبين

طُلب من آلاف الأشخاص السبت إخلاء منازلهم القريبة من بركان في الفيليبين بعدما ثار مطلقاً الرماد والأبخرة إلى ارتفاع مئات الأمتار.

وثار البركان تآل الواقع في بحيرة جنوب مانيلا بشكل «مقتضب» الساعة 7:22 صباحاً حسبما أعلن معهد الفيليبين لرصد نشاط البراكين والزلازل في بيان.

وحذر المعهد من مزيد من الثوران البركاني ما من شأنه أن يطلق انبعاثات سريعة من الغازات والرماد والركام والتسبب بتسونامي.

وأوصت الوكالة «بشدة» الأهالي المقيمين في مناطق معرضة للخطر في محيط البحيرة بالمغادرة ورفعت مستوى الانذار من درجتين إلى ثلاث.

وأعقب الثوران الأولي «نشاطاً فريتوماغماتياً متواصلاً» أرسل سحب الرماد حتى ارتفاع 1500 متر.

ويحدث النشاط الفريتوماغماتي، أو الانفجار البركاني، عند تفاعل الصخور المنصهرة مع المياه تحت الأرض أو فوق سطحها، بحسب العالمة لدى الوكالة برينسس كوسالان مشبهة ذلك بسكب «المياه في مقلاة ساخنة».

وطُلب من سكان خمس قرى مغادرة منازلهم، حسبما قال المتحدث باسم الدفاع المدني المحلي كيلفن جون ريس لوكالة فرانس برس.

ويقيم أكثر من 12 ألف شخص في تلك القرى، وفق آخر الأرقام الرسمية.

وانتشرت الشرطة لمنع الناس من دخول المناطق المعرضة للخطر.