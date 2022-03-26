البرلمان العراقي يخفق في عقد جلسة انتخاب الرئيس ويرفعها للاثنين المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أخفق البرلمان العراقي، اليوم السبت، في عقد جلسة انتخاب رئيس البلاد.



وبحسب وسائل إعلام عراقية فقد حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم الأربعاء المقبل موعدا جديدا للانتخاب الرئيس.

وعقد العراقيون على جلسة البرلمان، اليوم السبت، لانتخاب رئيس للجمهورية وسط أزمة سياسية خانقة ودعوات إلى المقاطعة.

فبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة المقامة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا يزال العراق دون رئيس جديد، ما يعني آليا شغور منصب رئيس الحكومة الذي يتولى السلطة التنفيذية.

وقبل الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب الرئيس، والتي تعتبر المحاولة الثانية، استبق تحالفا الكتلة الصدرية والسيادة السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بتأسيس تحالف برلماني واسع أطلق عليه اسم "إنقاذ وطن".

وتبعثرت المواعيد الدستورية في العراق جراء طعون قدمتها قوى موالية لإيران بعد أن سجلت تراجعا في الانتخابات التشريعية، فكان أن لجأت إلى التشكيك في النتائج المعلنة لدرء هزيمتها، قبل أن تبت المحكمة الاتحادية في نزاهتها.

وفرضت المحكمة الاتحادية، وهي السلطة القضائية الأعلى في العراق، أن ينتخب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب بواقع 220 نواب (من أصل 329)، مما هيأ للإطار التنسيقي؛ المظلة السياسية للقوى الموالية لطهران، العودة إلى المشهد السياسي من نافذة الأرقام المحددة لنصاب انعقاد الجلسة.