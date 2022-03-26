بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 65 فرداً وشركة رداً على الغز الروسي لأوكرانيا.



وبحسب مستجدات نشرتها وزارة الدفاع البريطانية، تشمل العقوبات شركة كرونشتات الروسية لتصنيع الأسلحة بوصفها مصنعاً للطائرات العسكرية المسيرة أوريون، وغيرها من الطائرات المسيرة.

وجاء في البيان المستند إلى معلومات من أجهزة الاستخبارات البريطانية "هذه الأنظمة نشرت على نطاق واسع في الغزو الروسي لأوكرانيا".

وأضاف "من المؤكد تقريباً أن الدفاع الجوي الأوكراني القوي لديه من المؤكد تقريباً طائرات مأهولة محدودة خلف خطوط جبهته، وبالتالي فأنه من المرجح بشدة أن روسيا اضطرت لاستخدام المزيد من الطائرات المسيرة".

وتستهدف العقوبات تدمير المجمع الصناعي الدفاعي الروسي، وتقييد قدرتها على استبدال أي طائرات مسيرة تم خسارتها، وقدمت وزيرة الخارجية البريطاني ليز تراس بعض العقوبات الجديدة ضد الأقطاب والمؤسسات الروسية مثل المصارف أول أمس الخميس.