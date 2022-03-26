شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تسجل وصول 259 ألف لاجئ بأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، سجلت الشرطة الاتحادية الألمانية وصول 259 ألفا و980 لاجئاً من أوكرانيا إلى البلاد، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم السبت.



وتجدر الإشارة إلى أن العدد الحقيقي للاجئين القادمين من أوكرانيا غير معروف، لأنه لا توجد رقابة على الحدود على مستوى ألمانيا، ومن المتوقع أن يكون أعلى مما هو مسجل حتى الآن.

ولا يشمل الحصر أيضاً عدد اللاجئين الذين انتقلوا من ألمانيا إلى دول أخرى.