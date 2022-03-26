شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان.. ميقاتي يأمل في اتفاق مع صندوق النقد خلال أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

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قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم السبت، إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيبدأ محادثات في لبنان في 29 من مارس (آذار)، وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع القادمة.



وقال للصحافيين على هامش منتدى الدوحة في قطر: "سيبدأون مهمتهم في لبنان الثلاثاء المقبل".

وأضاف "نأمل ... بنهاية الأسبوعين أن نرى النور".

وقال "ليس لدينا خيار ، إنه طريق إلزامي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق".