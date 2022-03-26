أمين عام المحامين العرب ناعيا رجائي عطية: فقدت المحاماة العربية أحد أهم رموزها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

نعى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المكاوي بنعيسى؛ رئيس الاتحاد ونقيب محامي مصر، رجائي عطية، الذي وافته المنية اليوم.

وقال بنعيسى، في بيان، اليوم السبت: "لقد فقدت المحاماة في الوطن العربي أحد أهم رموزها برحيل الفقيه النقيب رجائي عطية الذي كان قيمة وقامة مهنية كبيرة لا تعوض".

وأضاف: "لقد أفنى رئيس اتحاد المحامين العرب حياته في خدمة مهنة المحاماة والمحامين حتى أنفاسه الأخيرة وهو يؤدي واجبه المهني".

وتابع: "أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد والمحامين العرب؛ سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".