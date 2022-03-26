بالصور- وفود من 30 دولة في رحاب دير السيدة العذراء بجبل درنكه بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمى:

زارت وفود من 30 دولة، اليوم السبت، دير السيدة العذراء بجبل درنكة بمحافظة أسيوط، والذي يعد أهم المعالم الأثرية والدينية داخل المحافظة ويتمتع بمكانة سياحية عالمية وقيمة تاريخية هامة.

واستمعت الوفود لشرح من القمص بيشوى بدير السيدة العذراء بدرنكة لتاريخ هذا الدير وأبدي الطلاب سعادتهم البالغة بهذه الزيارة.

وأشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بالتفاعل الإيجابي للوفود الطلابية المشاركة فى فعاليات الملتقى الثاني لأسبوع الشعوب الذي تنظمه الجامعة فى الفترة من 23 إلى 28 مارس 2022 ويشهد مشاركة حاشدة من الطلاب المصريين والوافدين الدارسين بجامعة أسيوط وكافة الجامعات المصرية المشاركة فى الملتقى ممن يمثلوا 30 دولة عربية وأفريقية .

وكشف رئيس جامعة أسيوط، عن مواصلة برنامج الملتقى وسط أجواء حماسية من الشباب يسودها الود والصداقة بين كافة الطلاب وهو الهدف من تنظيم الملتقى والمنعقد تحت عنوان "الشعوب ضد التطرف والإرهاب " والذى تتنوع فعالياته على مدار أيامه المتتالية ما بين حضارية وثقافية ورياضية وفنية.

وأعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على تنظيم الملتقى، أن اليوم الثالث من الملتقى شهد تنظيم زيارة للوفود المشاركة إلى دير درنكة بأسيوط وذلك بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة للتعريف بقيمته الدينية والأثرية والذى يعد أحد المعالم السياحية الهامة على مستوى العالم وذلك كمحطة رئيسية فى رحلة العائلة المقدسة والتى تحظى باحترام واهتمام من مختلف شعوب العالم.

كما أشار الدكتور شحاتة غريب إلى أن اليوم الثالث تضمن كذلك تنظيم رحلة نيلية للطلاب حيث تبادل الطلاب خلالها تقديم الفقرات غنائية ورقصات شعبية تعبر عن تراث كل دولة .

وتعود أهمية دير السيدة العذراء بجبل درنكة فى أسيوط، إلى مجىء العائلة المقدسة لأسيوط، حيث قدمت السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل صغير وبصحبة القديس يوسف النجار، بعد أن تركت العائلة المقدسة فلسطين وطنها واتجهت نحو البلاد المصرية، ومنها إلى صعيد مصر حتى مدينة أسيوط، ثم إلى جبلها الغربى، حيث المغارة المعروفة التى حلت بها العائلة المقدسة.

ويعد دير السيدة العذراء بجبل قرية درنكه، آخر محطات رحلة العائلة المقدسة، يقع على بعد 10 كم من مدينة أسيوط و3 كم من قرية درنكة ويرتفع أكثر من 100 متر عن سطح البحر وكان يتم اللجوء إلى كنيسة المغارة للاحتماء من فيضان النيل منذ أيام الفراعنة وبدأ بإقامة كنيسة في القرن الأول الميلادي تعد من أقدم الكنائس في العالم ثم تحولت لدير في القرن الرابع الميلادي واشتهر بدير الرهبان النساخ لأنهم كانوا ينسخون الكتب ويترجمونها ويقام الاحتفال بهذه المناسبة كل عام بحضور مئات الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات بالإضافة إلى وفود الدول المختلفة.