الجيزة: تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بالعياط والواحات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة.

وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بمتابعة مجهودات مواجهة المخالفات وعدم السماح بالتعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مع إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع المحافظ، مجهودات مركز ومدينة العياط في تنفيذ 13 قرار إزالة على أملاك الدولة أرض ولاية هيئة الآثار بإجمالي مساحة 128900 م بنطاق قريتي "اللشت وكفرطرخان"، كما تم إزالة حالة تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية بيدف على مساحة 175 متر.

كما تابع محافظ الجيزة مجهودات مركز الواحات البحرية في تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على الأراضي أملاك الدولة بقرية منديشة ومنطقة القحيف وبمنطقة فجة الحارة حيث شملت الحملة إزالة أسوار ومخالفات بناء من بلوك الحجر الجيري بارتفاعات مختلفة بالإضافة إلى إزالة أساسات بناء في المهد ومبنى غير مكتمل البناء إلى جانب غرف مكتملة البناء وأخرى مسقوفة بقرية منديشة وذلك بمساحة (169.5 فدان 3000م2 مباني ) وتمت الإزالة بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.