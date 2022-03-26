هشام عكاشة: شهادة 18% جذبت 125 مليار جنيه في البنك الأهلي حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

كشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن الشهادة مرتفعة العائد ذات سعر الفائدة 18% سنويا جذبت 125 مليار جنيه حتى الآن (ظهر اليوم السبت) نتيجة الإقبال على شرائها من الفروع وخاصة خدمة الأهلي نت والأهلي موبيل.

وأكد عكاشة على أن الجانب الأكبر من شراء الشهادة جاء من خلال الخدمة الإلكترونية الأهلي نت والأهلى موبيل.

وقرر بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة بداية من الاثنين الماضي بعد إعلان البنك المركزي عن زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة الرئيسية.

وتصرف شهادة ذات الفائدة الثابتة 18% في بنكي الأهلي ومصر دورية عائد شهري، لمدة عام هو أجل الشهادة ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه.

وارتفعت أرصدة شهادة 18% في البنك الأهلي من 102 مليار جنيه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي حتى الساعة الخامسة إلى 125 مليار جنيه حتى ظهر اليوم بزيادة 23 مليار جنيه نتيجة الاقبال على شرائها في الأهلي والموبيل نت.

وكان محمد الإتربي، رئيس بنك مصر قال في وقت سابق لمصراوي إن إجمالي أرصدة بيع شهادة 18% في البنك بلغت 51 مليار جنيه بنهاية معاملات يوم الخميس الماضي.