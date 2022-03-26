الفلبين.. إجلاء السكان من منطقة قرب بركان نشط

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 01:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - مارس - 2022 10:55 صباحًا

أدّى بركان صغير – لكن نشط- جنوبي العاصمة الفلبينية الى إطلاق عمود من الدخان بطول 1.5 كيلومتر، السبت، مما دفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب وإجلاء أكثر من ألف من السكان.

في السياق، زادت السلطات مستوى التأهب لبركان (تال)، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوبي وسط مانيلا، إلى المستوى الثالث من الثاني على مقياس من خمسة مستويات، والذي قالت وكالة علوم الزلازل والبراكين إنه يعني “تسرب صخور منصهرة عند الفوهة الرئيسية فيما قد يؤدي إلى مزيد من الانفجارات اللاحقة”.

رئيس الوكالة، ريناتو سوليدام، قال لمحطة (دي.زد.إم.إم) الإذاعية “الصخور المنصهرة الموجودة في الجزء الضحل من الفوهة تفاعلت مع الماء، مما تسبب في ثوران…”.

غير انه ذكر أن النشاط لن يكون بدرجة انفجار ثوران كانون الثاني 2020 وأن سقوط الرماد يمكن أن يقتصر على المجتمعات القريبة من البركان، الذي يقع في وسط بحيرة.

الى ذلك، أفادت وكالة مكافحة الكوارث بأن السلطات أجلت أكثر من 1100 شخص يعيشون على ضفاف البحيرة بالقرب من البركان.

وفي كانون الثاني 2020، أطلق (تال) عمودا من الرماد والبخار بارتفاع وصل إلى 15 كيلومترا، مما تسبب في إجلاء أكثر من 100000 شخص، كما تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية وتساقط رماد كثيف في أماكن بعيدة مثل مانيلا.

وتال أحد أصغر البراكين النشطة في العالم. وعلى الرغم من ارتفاعه 311 مترا فقط، إلا أنه يمكن أن يكون فتاكا، حيث أدى انفجاره في عام 1911 إلى مقتل أكثر من 1300 شخص.

وتقع الفلبين على ما يعرف “بحزام النار”، وهو حزام من البراكين حول المحيط الهادئ، معرض أيضا للزلازل.