منعًا للابتزاز الروسي.. الرئيس الأوكراني يدعو الى زيادة انتاج اطاقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 01:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - مارس - 2022 11:08 صباحًا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول المنتجة للطاقة اليوم السبت إلى زيادة الإنتاج كي لا تستخدم روسيا ثروتها من النفط والغاز “لابتزاز” البلدان الأخرى.

وفي كلمة أمام منتدى الدوحة عبر دائرة تلفزيونية قال زيلينسكي أيضا إنه لا يوجد بلد آمن من صدمات اضطرابات سلاسل الغذاء الناجمة عن غزو روسيا لبلاده.

وقال: “أسواق العالم لم تتغلب بعد على تداعيات الجائحة وصدمات أسعار الغذاء. لا أحد بمأمن من هذه الصدمات، ولا يمكن أن يكون هناك أمان إذا كانت هناك ندرة فعلية في الغذاء”.

واذ لفت الى ان روسيا تشعل سباقا جديدا للتسلح النووي في العالم، أكد زيلنسكي أنّ القوات الروسية لا تسمح بدخول المساعدات لمدينة ماريوبول، مشيرا الى ان روسيا لم تعاقب بعدما استولت على القرم.

أما عن الوضع في ماريوبول، فشبّه الدمار الحاصل في المدينة بما حدث في سوريا، لافتا الى “ان روسيا تتفاخر بأنها قادرة على تدميرنا بأسلحة دمار شامل”.

في سياق متصل، أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم السبت انها تواصل إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي عبر أوكرانيا وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين.

وأضافت الشركة أن حجم الطلب بلغ 109.5 مليون متر مكعب في 26 آذار ارتفاعا من 105.1 مليون متر مكعب أمس.