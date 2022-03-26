26 مارس , 2022 الحرب في أوكرانيا (أ ف ب). قال مكتب النائب العام الأوكراني اليوم السبت في رسالة على تطبيق تليجرام إن الحرب في أوكرانيا أسفرت عن مقتل 136 طفلاً حتى الآن، مضيفاً أن 199 طفلاً أصيبوا.

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا: 136 طفلاً قتلوا منذ بدء الغزو الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.