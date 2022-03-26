الجيش الروسي يقر بمقتل 1351 من جنوده في أوكرانيا

أقر الجيش الروسي اليوم (الجمعة) بمقتل 1351 من جنوده منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، متهماً الدول الغربية باقتراف «خطأ» عند تسليمها أسلحة لكييف، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان سيرغي رودسكوي خلال مؤتمر صحافي: «خلال العملية العسكرية الخاصة، قتل 1351 جندياً وأصيب 3825 آخرون». واستقبلت روسيا 419 ألفاً و736 لاجئاً من أوكرانيا منذ بداية العملية، بحسب مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع ميخائيل ميزينتسيف.

كما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع والجيش قولهما اليوم إن روسيا ستركز على «التحرير» الكامل لمنطقة دونباس الأوكرانية ولا تستبعد احتمال اقتحام المدن الأوكرانية المحاصرة.

وقالت وزارة الدفاع إن روسيا تدرس خيارين لما تصفه بأنه «عملية خاصة» في أوكرانيا، أحدهما يتعلق فقط بالجمهوريتين الانفصاليتين المعلنتين من جانب واحد في دونباس والآخر في جميع أراضي أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أيضاً بأن قواتها «حررت» 93 في المائة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد.