وفد الاتحاد الوطني الكردستاني يعقد اجتماعاً مع الإطار التنسيقي

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، بوصول وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى منزل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي حيث انعقاد اجتماع الإطار التنسيقي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وفد الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني، وصل إلى منزل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، للانضمام إلى اجتماع الإطار التنسيقي".
وفي وقت سابق من اليوم، عقد الحزب اجتماعاً موسعاً، سبق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي وقت سابق من اليوم، عقد الحزب اجتماعاً موسعاً، سبق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.