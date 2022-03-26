وفد الاتحاد الوطني الكردستاني يعقد اجتماعاً مع الإطار التنسيقي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وفد الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني، وصل إلى منزل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، للانضمام إلى اجتماع الإطار التنسيقي".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد الحزب اجتماعاً موسعاً، سبق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

