تحالف 'من أجل الشعب' يوضح بشأن الدخول لجلسة البرلمان: ننتظر التوقيع على شروطنا

وقال محمد في حديث لـ الخليج 365: "قدمنا الورقة المتضمنة 17 شرطاً الى تحالف انقاذ الوطن، وحتى اللحظة لم يتم التوقيع عليها من قبل الأخير".

وأضاف: "في حال عدم توقيع الورقة، لن ندخل إلى الجلسة"، مشيراً إلى أن تحالفهم "الذي يضم امتداد والجيل الجديد لم يدخل حالياً إلى جلسة البرلمان، على الرغم من دخول بعض نواب تحالف إنقاذ الوطن".

