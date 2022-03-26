انت الان تتابع خبر تحالف 'من أجل الشعب' يوضح بشأن الدخول لجلسة البرلمان: ننتظر التوقيع على شروطنا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أوضح النائب عن تحالف من أجل الشعب، أوميد محمد، اليوم السبت، موقف تحالفه من الدخول إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر عقدها اليوم.
وقال محمد في حديث لـ الخليج 365: "قدمنا الورقة المتضمنة 17 شرطاً الى تحالف انقاذ الوطن، وحتى اللحظة لم يتم التوقيع عليها من قبل الأخير".
وأضاف: "في حال عدم توقيع الورقة، لن ندخل إلى الجلسة"، مشيراً إلى أن تحالفهم "الذي يضم امتداد والجيل الجديد لم يدخل حالياً إلى جلسة البرلمان، على الرغم من دخول بعض نواب تحالف إنقاذ الوطن".