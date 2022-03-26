لحين انتهاء جلسة البرلمان.. إغلاق مداخل المنطقة الخضراء

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية أغلقت مداخل المنطقة الخضراء فيما سمحت بالدخول فقط لحاملي الباجات".

واضاف ان "هذا الاغلاق مؤقت لحين انتهاء جلسة البرلمان"، لافتا الى أن " بقية الشوارع سالكة ولا توجد اي قطوعات".



ومن المقرر أن يعقد البرلمان اليوم السبت، جلسة رسمية مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.