ما هي طبيعة صادرات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم اليوم السبت، إنها تواصل إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي عبر أوكرانيا وفقاً لطلبات المستهلكين الأوروبيين.



وأضافت الشركة أن حجم الطلب بلغ 109.5 مليون متر مكعب في 26 مارس(آذار) الجاري، ارتفاعاً من 105.1 مليون متر مكعب أمس الجمعة.

فشل قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة، في التوصل إلى الاتفاق على حد أقصى لأسعار الغاز والكهرباء، حيث عارضت ألمانيا وهولندا التدخل في السوق.

وحاول زعماء التكتل الـ 27 التوصل إلى حل وسط لمعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة بعد ضغط كبير من إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، واليونان في اليوم الثاني من قمتهم في بروكسل.

وتخشى المجموعة المعارضة للتدخل إقدام موردي الطاقة على بيعها في أماكن أخرى بعد تدني الأسعار بشكل كبير.

وقادت إسبانيا، التي شهدت تقلبات كبيرة في أسعار الطاقة، المعسكر الذي يريد إصلاح سوق الطاقة في التكتل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إن الذراع التنفيذي للتكتل سيطرح خيارات لحساب أسعار الطاقة في مايو(آيار) المقبل.