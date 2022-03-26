الرئيس الامريكي يلتقي وزيرين أوكرانيين في وارسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن صباح اليوم السبت في وارسو في لقاء بين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن ونظيريهما الأوكرانيين، على ما أعلن البيت الأبيض.



وأفاد البيت الأبيض في رسالة إلكترونية في اليوم الثاني من زيارة بايدن لبولندا، "هذا الصباح، سيقوم الرئيس بايدن بمشاركة في اللقاء بين الوزيرين بلينكن وأوستن ووزير الخارجية دميترو كوليبا والدفاع أوليسكي ريزنيكوف".

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح 10 ممرات إنسانية اليوم السبت لإجلاء المدنيين من مناطق مشتعلة على خطوط الجبهة في بلدات ومدن أوكرانية.

وأضافت في حديث للتلفزيون الحكومي أن المدنيين الذين يحاولون مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة سيتعين عليهم المغادرة في سيارات خاصة لأن القوات الروسية لا تسمح للحافلات بالمرور عبر نقاط التفتيش حول المدينة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بالمسؤولية عن فشل فتح ممرات إنسانية في الأسابيع الأخيرة.