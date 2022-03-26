في الأردن... لقاء رباعي بين الملك عبد الله الثاني ومحمد بن زايد والسيسي والكاظمي

استضاف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم (الجمعة)، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في العقبة بجنوب المملكة.

وحضر «اللقاء الأخوي» الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في السعودية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات. وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

بدورها، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الكاظمي بحث اليوم (الجمعة)، في الأردن، تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن «اللقاء تناول تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية في قطاعي الأمن الغذائي، والطاقة، فضلاً عن بحث التنسيق العالي، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري وبما يحقق مصالح الشعوب الشقيقة في الازدهار والتنمية».

وأشار إلى أن «اللقاء تطرق إلى الأزمات الدولية والإقليمية، وتعزيز الجهود في وضع الحلول لها؛ من أجل أمن المنطقة واستقرارها».

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن «اللقاء الأخوي» تناول تعزيز العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة.