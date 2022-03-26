شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الروسي يناقش بالهاتف مع باشينيان الوضع في قره باغ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، وذلك خلال يومي أمس وقبل أمس.



وأضاف بيسكوف: "تم خلال هذه الاتصالات بحث ومناقشة الوضع السائد على خط التماس في قره باغ".

ويشار إلى أنه تجري اتصالات بشكل دوري بين زعيمي روسيا وأرمينيا، يتركز الحديث فيها عادة عن الوضع في قره باغ والعلاقات الثنائية.