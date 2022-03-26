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استطلاع للرأي: ماكرون يمكن أن يفوز برئاسة فرنسا في الجولة الأولى بتأييد 29%

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "إيبسوس" ومؤسسة "سوبرا-ستيريا" لصالح قناة "فرانس إنفو" وصحيفة "لو باريزيان" ونشرت نتائجه أمس الجمعة، أن إيمانويل ماكرون يمكن أن يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الشهر المقبل بتأييد 29%، بانخفاض 0.5 نقطة عن اليوم السابق، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

 

واحتلت مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبان المرتبة الثانية بنسبة 18.5% بانخفاض 0.5 نقطة عن استطلاع اليوم السابق.

 

وأظهر الاستطلاع أن ماكرون يمكن أن يفوز على لوبان بنسبة 58% 42-% في جولة الإعادة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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