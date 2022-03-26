روسيا تؤكد أن العقوبات "غير قاتلة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قلل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري مدفيديف، اليوم السبت، من أهمية تأثير العقوبات الغربية على روسيا، واصفا إياها بـ "غير القاتلة ".



وقال مدفيديف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نعم، هناك صعوبات، يجب التغلب عليها، وهذا أمر واضح. لسوء الحظ، فهي موجودة على مستوى الدولة وعلى المستوى اليومي".

وأضاف "أولاً، نحن معتادين على هذه الصعوبات، وثانيًا، كما تعلمون، ليست صعوبات قاتلة ولا يمكن مقارنتها بظروف رهيبة مرت بها بلادنا في القرن العشرين، بل سأقول المزيد هذه ليست حتى المشاكل التي كانت في أذهاننا عندما واجه العالم جائحة كورونا".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا شملت العشرات من شركات الدفاع الروسية، و328 عضوا في الدوما، ورئيس أكبر مؤسسة مالية في روسيا وهو هيرمان جريف، مدير سبيربنك وأحد المقربين من بوتين.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن "هذا الإجراء يتوافق مع الإجراءات المماثلة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، ويعكس استمرار الوحدة لمحاسبة بوتين على حربه التي اختارها".