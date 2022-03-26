478 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 478.6 مليون حالة حتى صباح اليوم السبت، بينما تجاوز عدد الوفيات 6.11 مليون حالة وفاة وعدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها 10.86 مليار جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، صباح اليوم السبت أن إجمالي الإصابات وصل إلى 478 مليونا و619 ألفا و889 حالة.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6 ملايين و 113 ألفا و687 حالة وفاة على مستوى العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.