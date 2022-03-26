شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تكشف أن 136 طفلاً قتلوا في الحرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مكتب النائب العام الأوكراني اليوم السبت، في رسالة على تطبيق تليغرام، إن الحرب في أوكرانيا أسفرت عن مقتل 136 طفلاً حتى الآن، مضيفاً أن 199 طفلاً أصيبوا.



وفي وقت سابق قالت رئيسة فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أوكرانيا ماتيلدا بوجنر، إن عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا تجاوز 1035، كما وأصيب 1459 آخرون، مضيفة أن فريق الأمم المتحدة يحقق فيما تبدو أنها هجمات عشوائية من طرفي الصراع.