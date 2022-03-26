إصابة شقيقين في انقلاب سيارة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب سائق وعامل بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم السبت، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، بجهينة شمالي محافظة سوهاج، جرى نقل المصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة بلاغًا بانقلاب سيارة ووجود مصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "أحمد. ف" 48 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز المنشاة اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وشقيقه "محمد" 38 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز باشتباه كسر بعظام الجمجمة "من مستقلي السيارة".

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.