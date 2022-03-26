انتحار فتاة بـ"الحبة القاتلة" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

انتحرت فتاة، اليوم السبت، بتناول الحبة القاتلة بمنزل أسرتها، دائرة مركز شرطة سوهاج، جرى نقل الجثة للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "ميادة. م" 23 عامًا وتقيم دائرة المركز جثة هامدة، ادعاء تناول أقراص مجهولة.

أفاد كل من والدتها "هدى. ج" 54 عامًا ربة منزل، وشقيقها "عاطف" 26 عامًا عامل بتناول المذكورة قرص حفظ الغلال بالمنزل، ما أدى لوفاتها، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.