طلاب دول حوض النيل يزورون محطة مياه القناطر الخيرية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم السبت، زيارة ميدانية لمحطة مياه القناطر الخيرية المرشحة، لوفد متدربين من دول حوض النيل، بالإضافة للمشاركين المصريين في إطار التعاون المشترك مع المركز القومي لبحوث المياه.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن الزيارة استهدفت التعرف على نموذج متكامل من المشاريع الناجحة لجمهورية مصر العربية في مجال تنقية مياه الشرب، حيث استمع المتدربون إلى شرح تفصيلي وعملي لكافة مكونات المحطة، وإيضاح كافة الجوانب الفنية حول أداء المنظومة وإجراءات التشغيل والصيانة القياسية التي تحقق استدامة للمشروع.

وأضاف "مجاهد"، في بيان اليوم، أننا سعداء بتدريب زملائنا من الدول الأفريقية والاطلاع على التجربة المصرية والتطوير الهائل الذي شهده مجال مياه الشرب والصرف الصحي في السبع سنوات الماضية من نهضة غير مسبوقة.

وقال إننا في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نقدم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء في القارة الأفريقية وأيضًا تعميق التعاون سواء من خلال التدريب أو الزيارات واللقاءات المباشرة.

وأعرب المتدربون عن سعادتهم بزيارة محطة مياه الشرب المرشحة بالقناطر الخيرية، وتطلعهم إلى المزيد من الزيارات الناجحة وتبادل الخبرات في مجال تنقية مياه الشرب والاستفاده من الخبرات المصرية في هذا المجال.

يشار إلى أن محطة مياه الشرب المرشحة بالقناطر الخيرية حاصلة على شهادة العالمية للادارة الفنية المستدامة Tsm.