بعد تعليق محادثات السلام.. روسيا تجري مناورات عسكرية على جزر تطالب بها اليابان

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يبدو أن العلاقات اليابانية – الروسية ستتجه الى مزيد من التوتر، لا سيما بعد انسحاب روسيا من محادثات السلام مع اليابان ردًّا على العقوبات التي فرضتها طوكيو في ضوء الغز الروسي لأوكرانيا.

وفي آخر التطورات، أفادت وسائل إعلام يابانية السبت بأن روسيا تجري مناورات على جزر تطالب طوكيو بالسيادة عليها، وذلك بعد أيام من تعليق موسكو محادثات سلام مع اليابان.

وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، ذكرت، أمس الجمعة، أن المنطقة العسكرية الشرقية في روسيا قالت إنها تجري مناورات عسكرية في جزر الكوريل بمشاركة أكثر من 3000 جندي ومئات من القطع العسكرية.

غير أن الوكالة لم تحدّد مكان المناورات على سلسلة الجزر التي تربط بين شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان. وقالت وسائل الإعلام اليابانية إنهم في الأراضي التي استولى عليها الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب العالمية الثانية والتي تطالب طوكيو بالسيادة عليها.

ولم يتسنَّ الوصول إلى وزارة الخارجية اليابانية ومكتب رئيس الوزراء خارج ساعات العمل للتعليق على المناورات الروسية.

ومنع النزاع الإقليمي حول الجزر الأربع طوكيو وموسكو من التوصل إلى معاهدة سلام لإنهاء القتال رسميا. وتقول روسيا إن الجزر جزء من سلسلة الكوريل في حين تسميها اليابان أقاليمها الشمالية.

الى ذلك، قالت وكالة إنترفاكس إن المناورات الروسية تضمنت صد الحروب البرمائية واختبار المهارات لتشغيل أنظمة التحكم في إطلاق النار للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

ونقلت اعن الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية قولها “بالإضافة إلى ذلك تقوم وحدات من قوات الدفاع الجوي بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لرصد وتحديد وتدمير طائرات لعدو وهمي يقوم بهجوم جوي”.