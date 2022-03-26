بعد طلب أوكراني.. بريطانيا تمدّ المناطق المحاصرة بالغذاء

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

لا تتوانى الدول الغربية عموما، وبريطانيا خصوصا، عن ارسال المساعدات المختلفة الى اوكرانيا في سبيل مواجهة الاجتياح الروسي المستمر منذ اكثر من شهر.

في هذا الاطار، أعلنت بريطانياالسبت أنها ستخصص ما قيمته مليوني جنيه استرليني (2.6 مليون دولار) لتوفير الإمدادات الغذائية الحيوية للمناطق التي تحاصرها القوات الروسية في أوكرانيا وذلك بناء على طلب مباشر من الحكومة الأوكرانية.

وبعد مرور شهر تقريبا على غزو موسكو لأوكرانيا والذي تصفه روسيا بأنه “عملية عسكرية خاصة” لم تتمكن القوات الروسية من السيطرة على أي مدن أوكرانية كبيرة وتلجأ إلى قصفها بالمدفعية والغارات الجوية.

ومن أكثر المناطق التي تعرضت للضر جرّاء العمليات،مدينة ماريوبول الساحلية الشرقية التي يقطنها 400 ألف شخص وتخضع للحصار منذ الأيام الأولى للحرب. ولا يزال يعتقد أن عشرات الآلآف من الأشخاص محاصرون بالداخل دون طعام أو كهرباء أوتدفئة.

الى ذلك، أوضحت بريطانيا أنه سيتم نقل حمولة 25 شاحنة من الأطعمة المجففة والسلع المعلبة والمياه عن طريق البر والسكك الحديدية من مستودعات في بولندا وسلوفاكيا إلى البلدات والمدن الأوكرانية الأكثر عرضة للخطر.

وقالت أليس هوبر مستشارة الشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية البريطانية في بيان “نحن نعمل مع شركاء على الحدود لضمان وصول هذه الإمدادات الحيوية البريطانية للأماكن التي تحتاج إليها بشدة في أسرع وقت ممكن”.