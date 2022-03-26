نواب كتلتين نيابيتين يصلون إلى البرلمان – عاجل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نواب تحالف السيادة، ونواب الحزب الديمقراطي وصلوا إلى مبنى مجلس النواب، بعد وصول نواب الكتلة الصدرية".

ومن المقرر أن تعقد جلسة مجلس النواب في الساعة الحادية عشرة صباحاً، من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، وفق ما حددته رئاسة مجلس النواب في وقت سابق.