نواب كتلتين نيابيتين يصلون إلى البرلمان – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر نيابي، اليوم الجمعة، بوصول نواب تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مبنى مجلس النواب، لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نواب تحالف السيادة، ونواب الحزب الديمقراطي وصلوا إلى مبنى مجلس النواب، بعد وصول نواب الكتلة الصدرية".
ومن المقرر أن تعقد جلسة مجلس النواب في الساعة الحادية عشرة صباحاً، من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، وفق ما حددته رئاسة مجلس النواب في وقت سابق.