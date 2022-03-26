الأنواء الجوية تتوقع موعداً لتصاعد الغبار مجدداً في هذه المناطق

وذكرت الهيئة في مجموعة جداول وردت لـ الخليج 365، أن "طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون اليوم صحواً، وطقس المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة خلال النهار".وأشارت إلى أن "يوم غد الأحد سيكون طقس المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وستتسبب حركة الرياح النشطة بتصاعد الغبار، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً أحياناً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة"".

وتوقعت الهيئة أيضاً، أن تشهد بعض الأماكن في المنطقة الوسطى يوم الأربعاء المقبل تصاعداً للغبار، بفعل حركة الرياح.