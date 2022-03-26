وكالة: ألمانيا تسلم أوكرانيا صواريخ ستريلا ومدافع رشاشة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

علمت وكالة الأنباء الألمانية الجمعة، أن أسلحة إضافية أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا لاستخدامها ضد القوات الروسية قد وصلت إلى البلاد.



وقالت بلومبرغ إن الشحنة تشمل نحو 1500 صاروخ دفاع جوي ستريلا و100 مدفع رشاش، إم جي .3 و8 ملايين طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة.

وإلى جانب الأسلحة، أفادت التقارير بوصول المزيد من إمدادات المساعدات الألمانية للقوات المسلحة الأوكرانية، ومن بينها إمدادات طبية ونحو 350 ألف طرد غذائي و50 سيارة إسعاف.