شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عون يؤكد أن بلاده تعاني بسبب اللاجئين من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن بلاده لا تزال تدفع ثمن تداعيات الحرب في سوريا باستقباله النازحين السوريين ورفض المجتمع الدولي المساعدة على إعادتهم إلى بلادهم.



وقال عون عند استقباله يوم الجمعة رئيس أساقفة كانتربري رئيس الكنيسة الانغليكانية جاستن ويلبى، إن لبنان عانى ولايزال من الاضطرابات والصراعات بين الدول التي أثرت عليه بشكل مباشر، والحروب في المنطقة ودول الجوار، حسب بيان للرئاسة اللبنانية.

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ نحو 1.5 مليون، يطالب لبنان بإعادتهم إلى بلادهم.