قوة برخان الفرنسية تقضي على 15 إرهابياً من داعش في مالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت هيئة الأركان الفرنسية الجمعة، إن قوة برخان الفرنسية المنسحبة من مالي، "حيدت" 15 إرهابياً من تنظيم داعش قرب الحدود مع النيجر.



واوضح العقيد باسكال ياني المتحدث باسم رئاسة الأركان أن طائرة دون طيار من طراز ريبر لبرخان "رصدت ظهر الخميس اثناء مهمة استطلاعية موكباً من 13 دراجة نارية قرب الحدود بين مالي والنيجر".

وأضاف أن "تقاطع معلومات مختلفة أتاح التأكد أنهم عناصر من تنظيم داعش في الصحراء الكبرى في طريقهم نحو منطقة ميناكا" فوجهت ضربة إلى القافلة "لتحييد الإرهابيين الـ15" معتبراً أن العملية منعت هجوماً.

وينتشر نحو 2400 جندي فرنسي في مالي من أصل 4600 في منطقة الساحل.

في 17 فبراير (شباط) أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنهم سينسحبون "بسبب العقبات العديدة التي تضعها السلطات الانتقالية في مالي" بعد الانقلاب في 2020.

وقال باسكال ياني إن عملية الخميس "تشكل نجاحاً تكتيكياً جديداً لقوة برخان التي لا تزال تشارك في محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة".