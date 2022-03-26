أوكرانيا تطلب المساعدة في الحرب.. وإعادة الإعمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

طلب رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال المساعدة الإنسانية من رؤساء بلديات المدن في مختلف أنحاء العالم.



وفي الوقت نفسه، ناشد الشركاء الدوليين أمس الجمعة بدعم إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل، وقال "أتوجه بهذا الطلب ليس فقط إلى الحكومات الصديقة لنا، ولكن أيضاً إلى رؤساء بلديات المدن الأوروبية وغيرها من المدن في مختلف أنحاء العالم".

وتابع "في الوقت الحالي، روسيا تدمر مدننا وبلداتنا كما فعل النازيون قبل 80 عاماً"، وأضاف "نناشدكم: جددوا تقليد توأمة المدن، ادعموا المدن الأوكرانية بمساعدات إنسانية ووسائل إعادة البناء".

وفي منتصف مارس(أذار) الجاري، قدر شميهال الأضرار الاقتصادية التي تعرضت لها أوكرانيا بسبب الحرب بنحو 515 مليار يورو (566 مليار دولار)، وأظهرت بيانات رسمية من أوكرانيا أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية فقط تقدر بنحو 108 مليارات يورو، ولا يمكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.