الدفاع الأوكرانية تحذر من مخاطر التسريبات عن شحنات الأسلحة.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت وزارة الدفاع الأوكرانية من مخاطر التقارير المتسرعة وغير المقيدة بشأن شحنات الأسلحة أو التحركات العسكرية.



وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار أمس الجمعة إن هذه التقارير يمكن أن تساعد الجانب الروسي "على تنفيذ عملياته بشكل أكثر دقة".

وأكدت أن "التقارير التي نشرت بحسن نية أو تلك التي نشرت لتقديم الشكر" بشأن مشتريات الأسلحة أو الشحنات أدت بالفعل إما إلى إلغاء العقود أو إعاقة تسليم الشحنات".

وأضافت "ولذلك، نحاول اليوم في ظل ظروف الحرب أن نمنع تسريب أي معلومات عن المساعدات التي نتلقاها".

وأشارت ماليار إلى قانون مرره البرلمان يجرم نشر معلومات عسكرية بدون تصريح

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وأوضحت أنه لا يسمح بالتحدث عن تفاصيل العمليات العسكرية إلا عندما تنشرها هيئة الأركان العامة، وإلا ستكون هناك "خسائر لا مبرر لها" بالنسبة للجيش الأوكراني.