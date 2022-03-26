شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أوكرانيا : ساعدونا في إنهاء الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلب رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال المساعدة الإنسانية من رؤساء بلديات المدن في مختلف أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، ناشد الشركاء الدوليين يوم الجمعة بدعم إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل.

وقال "أتوجه بهذا الطلب ليس فقط إلى الحكومات الصديقة لنا ولكن أيضا إلى رؤساء بلديات المدن الأوروبية وغيرها من المدن في مختلف أنحاء العالم".

وتابع "في الوقت الحالي، روسيا تدمر مدننا وبلداتنا كما فعل النازيون قبل 80 عاما".

وأضاف "نناشدكم: جددوا تقليد توأمة المدن .. ادعموا المدن الأوكرانية بمساعدات إنسانية ووسائل إعادة البناء".

وفي منتصف مارس، قدر شميهال الأضرار الاقتصادية التي تعرضت لها أوكرانيا بسبب الحرب بنحو 515 مليار يورو (566 مليار دولار). وأظهرت بيانات رسمية من أوكرانيا أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية فقط تقدر بنحو 108 مليارات يورو. ولا يمكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.