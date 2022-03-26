25 مارس , 2022
الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).
أفاد الكرملين اليوم (الجمعة) أن حديث الولايات المتحدة عن احتمال لجوء روسيا إلى استخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا حيلة لصرف الانتباه عن المسائل المحرجة لواشنطن.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن الجيش سيقدم مقترحات إلى الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تعزيز روسيا لدفاعاتها رداً على قيام حلف شمال الأطلسي بتعزيز جناحه الشرقي.
وأضاف بيسكوف أنه لا يوجد موقف رسمي بشأن ما إذا كانت موسكو ستعيد بناء البلدات والمدن الأوكرانية مثل ماريوبول.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: حديث أميركا عن استخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا حيلة لتشتيت الانتباه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.