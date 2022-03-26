الكرملين: حديث أميركا عن استخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا حيلة لتشتيت الانتباه

الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).

أفاد الكرملين اليوم (الجمعة) أن حديث الولايات المتحدة عن احتمال لجوء روسيا إلى استخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا حيلة لصرف الانتباه عن المسائل المحرجة لواشنطن.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن الجيش سيقدم مقترحات إلى الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تعزيز روسيا لدفاعاتها رداً على قيام حلف شمال الأطلسي بتعزيز جناحه الشرقي.

وأضاف بيسكوف أنه لا يوجد موقف رسمي بشأن ما إذا كانت موسكو ستعيد بناء البلدات والمدن الأوكرانية مثل ماريوبول.