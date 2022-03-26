انت الان تتابع خبر ميسي يسجل في فوز الأرجنتين 3-صفر على فنزويلا في تصفيات كأس العالم (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وضمنت الأرجنتين بالفعل التأهل للنهائيات في قطر قبل خوض المباراة أمام متذيل ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية والوحيد ضمن عشرة منتخبات بالقارة الذي لم يسبق له المشاركة أبدا في كأس العالم.

وأسفر الضغط عن تقدم مستحق قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول حين حول نيكولاس جونزاليس تمريرة روديجو دي بول المنخفضة إلى الشباك.



وأحرز البديل أنخيل دي ماريا هدفا رائعا في الدقيقة 79 حين توغل بعد تمريرة دي بول وسدد الكرة فوق ثلاثة مدافعين من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف ميسي الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق عندما تسلم بالصدر تمريرة دي ماريا أمام المرمى وسدد كرة غير دقيقة لكن الحارس ويلكر فارينيز لم يتمكن من صدها.